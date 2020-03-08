Весняний сезон ранкових суботніх пробіжок стартує у Тернополі. Бігові тренування розпочинаються о 8.45. Приєднатися до занять можуть всі охочі.

Розпочинаються пробіжки з традиційної розминки, – каже координатор легкоатлетичного руху у Тернополі Андрій Бородій. Потім бігуни долають п’ять кілометрів навколо Тернопільського ставу.

«Як завжди тепла та активна субота розпочалась з 5-кілометрового забігу «Runday». На вулиці стає усе тепліше, весна завойовує своє місце. А чи не час вам здолати свої перші кілометри? Адже усе тільки цьому сприяє! Приходьте на «Рандей», а далі ми вам з усім допоможемо! «Рандей» – це не тільки пробіжки, це однодумці, люди з позитивом у серцях та свіжими думками. Приходь та заряджайся!».

У весняно-літню пору у легкоатлетичному клубі «Рандей» чекають нових учасників. Долучатися до пробіжок можуть всі охочі, незалежно від віку.

Софія Романська