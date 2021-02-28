Весняний сезон розпочали тернопільські бігуни. Організатори легкоатлетичного руху “Рандей” готуються до масштабних змагань, які заплановані на період теплої пори року.

Тернополянка Ірина Боярчук після зими відновила легкоатлетичні тренування. Жінка каже, що регулярні пробіжки допомагають її не лише покращити фізичну форму, а й зміцнити здоров’я. “Скоро літо, відкритий одяг, а це означає, що потрібно гарно виглядати. Хоча для мене все ж таки здоров’я головніше. Тому бігати почала, шоб почуватися здоровіше”.

Рандеївці сподіваються, що більш тепла погода сприятиме активності тернополян. Відтак коло бігунів в обласному центрі розшириться. “З кожним днем весна підбирається все ближче. На вулиці стає тепліше, топляться кучугури снігу, сонечко виглядає все частіше. Відпадає потреба у цілій купі одягу. І бігати стає все приємніше! Ми провели останній зимовий рандей, а уже наступного тижня, зустрічатимемо весну! Свіже повітря, теплі сонячній промені, та весела компанія. Усе це чекатиме тебе у наступну суботу”.

Додамо, тренування учасників легкоатлетичного руху “Рандей” проходить на набережній Тернопільського ставу о 9.00.