Тернопільський легкоатлетичний рух «Рандей» продовжує суботні тренування. До команди долучаються нові бігуни. Пробіжки розпочинаються у ранкову пору суботи.

«Ми збираємося о 8.45 щосуботи біля причалу Тернопільського ставу. Передує п’ятикілометровим пробіжками традиційна руханка», – розповідають координатори руху «Рандей». З кожним тренуванням бігуни стають сильнішими. «Одного дня спекотно, наче влітку, іншого холод пробирає до кісток, відбиваючи бажання покидати теплу постіль. Та це ніколи не було проблемою для наших рандеївців! Адже зігріти може не тільки сонце. Декілька душевних історій від наших бігунів, тепла атмосфера, перший кілометр по 3’45’‘і ти забуваєш про холод! А далі такий бажаний фініш, теплий чай та смаколики. Що ще потрібно у суботній ранок? Багато рандеївців у великій кількості поїхали підкорювати Франківську половинку. Очікуємо гарні результати та дружній, атмосферний забіг. Тому не зволікай, приходь уже наступної суботи, Набержна Тернопільського ставу, 8:45. Знаходь однодумців, нові цілі, нових друзів, знайди себе; відкрий для себе цілий всесвіт бігу, дізнайся що таке Рандей!».

Долучитися до команди рандеївців можуть всі охочі: незалежно від віку та фізичної форми. Цей рух покликаний популяризувати спорт, а відтак і здоровий спосіб життя серед місцевого населення.

Софія Романська