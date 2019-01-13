Тернопільські бігуни розпочали новий сезон

13/01/2019 Розмір тексту:

Два забіги навколо Тернопільського ставу вже організували тернопільські легкоатлети у 2019-му році. Незважаючи на морозяну погоду, учасники руху «Рандей» продовжують суботні ранкові тренування.

Як повідомив координатор легкоатлетичного проекту у Тернополі Андрій Бородій, розпочинаються пробіжки у зимову пору щосуботи о 10.00. Передує забігам традиційна розминка. Відтак бігунам радять приходити на тренування дещо раніше.

«Доволі вітряна і морозяна погода не завадила розпочати суботній ранок здорово та правильно. Зібралось чимало бігунів. Досить сильно їм дошкуляв вітер, що міцною рукою притримував усіх на старті забігу. Дякуємо нашим волонтерам, які залишають теплі ліжка, щоб організувати суботній забіг. Чекаємо усіх наступної суботи о 9.40», – повідомляє Тернопільський легкоатлетичний рух «Рандей».

Тернопільські легкоатлети кажуть, що розслаблятися їм ніколи, адже цього року заплановано чимало змагань. Перші із них пройдуть 13-го січня у Кременці. Там запланований трейловий забіг «Щедрик».

Софія Романська