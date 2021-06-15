Літній сезон розпочався у тернопільських бігунів. Традиційні суботні пробіжки відтепер збирають десятки любителів активного та здорового способу життя. Долучаються до забігів навіть іноземці.

Передує забігу професійна розминка від майстра спорту з греко-римської боротьби Ігоря Соколовського. Далі бігуни долають в комфортному темпі дистанцію у 5 км.

«Такі пробіжки допомагають мені тримати себе в добрій формі. Спочатку ставив собі за ціль покращити фізичну форму та здоров’я, зараз вже планую брати участь у змаганнях, оскільки хочеться розвиватися в легкій атлетиці, що є найдоступнішим видом спорту та найбільш безпечним», – каже тернополянин Андрій Бойко.

Додамо, пробіжки проводять щосуботи о 8.45. Долучитися до тренувань можуть всі охочі. Жодних обмежень для участі у забігах немає. Таким чином в місті популяризують спорт і здоровий спосіб життя.