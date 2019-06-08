Попри примхливу літню погоду учасники легкоатлетичного руху «Рандей» продовжують суботні тренування. Бігуни посилено готуються до півмарафону, який пройде у Тернополі 16 червня.

За словами координаторів легкоатлетичного руху «Рандей», окрім традиційних суботніх пробіжок, тренування організовуватимуть й іншими днями тижня, щоб протестувати трасу півмарафону-2019.

«Пропонуємо зібратися у неділю о 7.00 на Театральному майдані і протестувати трасу Тернопільського півмарафону, який вже через тиждень, ну і перевірити власні сили. Приємно бачити, що до нас долучаються нові учасники!».

Тернопільський півмарафон – це виклик любителям бігу, – кажуть координатори дійства. Цю масштабну легкоатлетичну подію організовують у Файному місті третій рік поспіль.16 червня 2019 року центр міста та чудова набережна Тернопільського озера знову прийме велику кількість швидких ніг та гарячих сердець, – зазначив керівник організаційного комітету Тернопільського півмарафону Роман Задорожний.

«Не має значення скільки тобі років – біжиш або вболіваєш! – займемо корисним всіх. Наші традиційні “сімейні” дистанції: 21, 10 (11), 5 км – для дорослих; 1000, 500, 100 м – для дітей».

Охочим взяти участь у півмарафоні необхідно попередньо зареєструватися в онлайновій формі: https://goo.gl/du4EKo.

Софія Романська