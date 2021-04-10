Прибирання Кутківецького лісу організовують тернопільські бігуни. Толока відбудеться у суботу о 9.00. Небайдужих жителів обласного центру просять приєднуватися.

У Кутківецькому лісі відбуваються різноманітні легкоатлетичні змагання. Відтак бігуни хочуть навести лад на цій території. Як повідомив співорганізатор акції Олександр Гром’як, легкоатлети розчищатимуть біговий маршрут “Кутківці-Трейл” і загалом наводитимуть лад у Кутківецькому лісі.

«У суботу 10 квітня о 9.00 запланована зустріч на Дальньому пляжі. З собою потрібно мати рукавички, можна термос з чаєм, перекус. Орієнтовно плануємо вкластись у 3 години. Запрошуються усі небайдужі тернополяни. За деталями можна звертатися за номером телефону – 0966460404».

Додамо, акції з прибирання заплановані цими вихідними майже в усіх районах області. Жителів краю просять насамперед наводити лад на територіях, поблизу яких вони проживають. Також заплановані толоки у міських парках, скверах, придорожніх смугах.