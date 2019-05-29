16 червня у Тернополі стартує «Півмарафон-2019». Місцеві легкоатлети долатимуть традиційні дистанції: 21, 10, 5 кілометрів, також заплановані дитячі забіги.

За словами співорганізатора півмарафону Романа Задорожнього, таке дійство відбудеться в обласному центрі втретє. В місті очікують легкоатлетів з інших регіонів України.

«Чому півмарафон відбувається у Тернополі? Тут зручна логістика, привітні люди, лояльні ціни на поселення та харчування, озеро в центрі – мінімум, чому вартує приїхати до нас, а тернополянам приєднатися до найкращих аматорів та професіоналів бігу. Це найяскравіший старт Західної України! Заплановані традиційні дистанції: 21, 10, 5 км та дитячі забіги для найменших, тобто індивідуальне та сімейне свято гарантоване кожному. Отож, 16 червня – будь прикладом та героєм для себе, дітей, друзів. Спробуй перемогти принаймні самого себе!” – не просто гасло. Ці слова єднали багатьох».

Взяти участь у півмарафоні можуть всі охочі, але попередньо необхідно зареєструватися.

Софія Романська

Фото ternopil.eu