Шостого вересня у Тернополі організовують нічні легкоатлетичні змагання.

Передує їм спеціальне нічне тренування, – повідомив співорганізатор Роман Задорожний. Долучитися до змагань темної пори доби можуть всі охочі.

Нічний біг корисний для здоров’я, – каже тернополянин Ігор Сокольчук. Втім, перед змаганнями варто випробувати маршрут денної пори, щоб не заблукати.

«Спорт – це моє життя. У минулому я тренер і вчитель фізкультури, а тепер займаюся спортом для себе, свого здоров’я. Поєдную тренування в залі та легку атлетику. Хочу спробувати взяти участь в цьогорічній «Озеряні», а також у «Нічній озеряні». Завжди бігаю вечорами, тому очікую гарних результатів».

Додамо, змагання «Нічна озеряна» стартують наступної п’ятниці о 22.00, попередньо необхідно зареєструватися. А 14 вересня відбудеться найбільша спортивна подія «Тернопільська озеряна 2019». Це вже 23-тій легкоатлетичний забіг, присвячений Дню фізичної культури і спорту.

Софія Романська