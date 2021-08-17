“Озеряна-2021” – легкоатлетичні змагання під такою назвою пройдуть у Тернополі 11 вересня. Долучитися до забігу можуть любителі легкої атлетики з різних регіонів України. Змагання приурочені Дню фізичної культури і спорту.

Тернопільські бігуни до змагань готуються під час щотижневих тренувань “Рандей”, які проходять біля ставу в обласному центрі. Під час “Тернопільської озеряни-2021” вони долатимуть дев’ятикілометрову дистанцію. Як повідомили організатори, змагання особисті. Переможців чекають фінансові винагороди до тисячі доларів. “25-й легкоатлетичний пробіг навколо Тернопільського ставу, присвячений Дню фізичної культури і спорту. “До участі в змаганнях запрошуються аматори оздоровчого бігу міста і областей України у віці від 7 років. Змагання особисті, переможець визначається за кращим часом, окремо серед жінок і чоловіків в 13-ти вікових категоріях окремо. Кожен учасник, який перетне лінію фінішу змагань отримає пам’ятну медаль”.

Організовують забіг Федерація легкої атлетики області і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Реєструватися для участі у змаганнях можуть бігуни від 7 років.