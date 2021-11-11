Тернопільські бігуни готуються до легкоатлетичних змагань на центральному стадіоні міста. Тренування проводять на набережній ставу у рамках проекту “Рандей”.

Тернополянка Анастасія займається бігом щодня. Дівчина каже, що легка атлетика допомагає її бути здоровою та стрункою. “Для мене біг — це гарант всього. Але найважливіше — це здоров’я. Бігаю тричі на тиждень і почуваюся прекрасно. А підготовка до змагань дозволяє покращити власний рівень підготовки. Хоча для мене перемога — не головне, але хороший результат для себе хочеться отримати”.

Легкоатлетичні тренування у рамках проекту “Рандей” проходять щосуботи. Бігуни долають навколо Тернопільського ставу 5-кілометрову дистанцію. “Рандей це прекрасна нагода почати займатися бігом”, – кажуть організатори. Кожен учасник обирає для себе комфортний темп. “Збираємося щосуботи о 8:45 на Набережній Тернопільського ставу. Готуємося до «Стадіону» – дружні та швидкісні змагання на центральному стадіоні Файного Міста”.