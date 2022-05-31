В межах святкової програми до Міжнародного дня захисту дітей, працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей організовують благодійний ярмарок «Паляниця-фест».

Ярмарок проходитиме 1 червня на Театральній площі міста Тернополя, початок – 11.00. Зібрані від «смачного розпродажу» кошти будуть спрямовані на допомогу маленьким українцям, постраждалим від російської агресії.

Щиро просимо підтримати нашу ініціативу вашою участю у благодійному ярмарку. Звіт про переказ виручених коштів буде опублікований згодом на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захистимо майбутнє разом!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей