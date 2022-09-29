Тернопільські бібліотекарі продовжують добру традицію – створюють нові артбуки. Упродовж півроку вони працювали над мистецькою книгою «Соломія Крушельницька».

А презентували її у центральній міській бібліотеці на відкритті дванадцятого загальноміського фестивалю «Бібліофест», який розпочався 28 вересня.

– У новому артбуці в хронологічному порядку подано весь біографічний і творчий шлях Соломії Крушельницької, – розповіла Оксана Лехіцька, виконуюча обов’язки директора Центральної бібліотечної системи Тернополя. – До кожного періоду життя зібрано фото, документи з архіву Крушельницьких, цитати зі спогадів родини, а також самої співачки. Артбук містить сім сторінок – як нот на музичному стані й ховаються вони під кришкою стилізованого рояля. На титульній сторінці зображена Соломія Крушельницька на фоні оперної сцени. Над створенням цієї книги працювали півроку. Ми щиро вдячні дизайнеру проекту Євгенії Ярко, майстрові Юрію Сосновському, рекламній агенції “Партнер” за творчу співпрацю у втіленні нашого задуму.

Нагадаємо, що артбуки у тернопільських бібліотеках виготовляють вже більше десяти років. І зараз їх є вже понад 70. Присвячені вони в основному відомим людям краю та держави – поетам, письменникам, художникам, які творили раніше, і які творять сьогодні. Наприклад, є серія артбуків про Івана Франка, Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, Богдана Лепкого, Тараса Шевченка. Окремі книги розповідають про українських акторів Степана Шагайду та Ярослава Геляса, про нашого сучасника письменника і сценариста Андрія Кокотюху, про актора Віктора Андрієнка та про родину Іллєнків. Виконані артбуки з різних матеріалів і різними техніками. Є книги вишиті, намальовані, виготовлені з дерева, паперу, тканини. Зроблені у формі звичайних книг, альбомів, перекидних календарів, або ж у формі колиски, бандури, гітари, старої фотокамери, друкарської машинки і Тернопільського замку.

Фото зі сторінки Тернопільської ЦБС у фейсбуці



