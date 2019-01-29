Тернопільські біатлоністи вибороли “бронзу” у Швейцарії

29/01/2019 Розмір тексту:

На шостому етапі Кубку IBU з біатлону в Швейцарському Ленцерхайде вперше на великих міжнародних змаганнях була випробувана новинка цього сезону – змішана естафета, в якій першими стартують чоловіки, а фінішувати доводиться жінкам. Дебютувати в новому форматі довелося учасникам одиночного міксту – спортсменам з Тернопільщини Марії Кручовій і Віталію Трушу.

І вже перша гонка з подібною специфікою 27 січня стала успішною для українського дуету, повідомляє Федерація біатлону України.

Віталій Труш, який заради підготовки до цієї естафеті пропустив попередню гонку переслідування, наочно продемонстрував ефективність такої підготовки і віддячив довіру тренерів двома дуже добротним етапами. На стартовому він безпомилково пройшов обидва вогневі рубежі і передав естафету другим, разом з суперником з Норвегії Фредріком Гьєсбакком.

А на другому для себе відрізку Труш ще і відмінно відпрацював ногами, нітрохи не поступаючись суперникам, що йшли поруч. Трохи зіпсували загальну картину два запасних патрони в стійці, та й з ними Віталій залишився в призовій трійці, слідом за росіянами і біатлоністами Німеччини.

Марії Кручовій на завершальному етапі довелося не просто, оскільки за бронзу довелося змагатися з досвідченою полькою Магдаленою Гвіздонь, а також з норвежкою Теклою Брюн-Лі, яка має куди більший стаж міжнародних стартів та виграла, до того ж, чотири одиночних міксти на етапах Кубку IBU!

Але Марія у вирішальний момент проявила дивовижну холоднокровність, і не тільки “відчепила” команди Польщі та Норвегії, але і скористалася помилкою на останньому рубежі своєї німецької тезки Марі Хайнріх і на останні півтора кілометри вийшла попереду на сім секунд! Але, на жаль, сил до цього витрачено було чимало, а “фори Труша” у вигляді відпочинку під час персьюту в активі Кручової не було. Україна фінішувала третьою, заробивши черговий командний подіум на етапах Кубку IBU поточного сезону!

Якщо Віталій Труш вже був призером Кубку IBU саме в цій дисципліні, коли разом з Юлією Журавок став бронзовим призером в Ріднау, то для Марії Кручової – перший подіум на міжнародних стартах у дорослій кар’єрі!

Завдяки цьому призовому місцю українська команда зміцнила свої позиції в Кубку націй IBU. Наші чоловіки майже наздогнали австрійців, що займають четверте місце, а дівчата піднялись на третю позицію в своєму заліку, претендуючи на завоювання максимальної квоти для виступів в Кубку IBU наступного сезону.