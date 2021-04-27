Цього тижня у Тернополі рестораторам дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях. Втім, їх зобов’язали проводити температурний скринінг відвідувачам і закінчувати роботу до 22.00.

За виконанням карантинних вимог у закладах громадського харчування стежитимуть мобільні групи. У разі продовження роботи після 22.00 або ж нехтування температурним скринінгом, підприємців штрафуватимуть.

“Протягом двох тижнів відділом торгівлі було опрацьовано понад 90% заяв щодо літніх майданчиків, були також здійснені моніторингові перевірки роботи закладів. У більшості заклади дослухалися і виконували рекомендації штабу, працювали винятково на виніс. Хоча були виявлені і порушники, які не дотримувалися рішень штабу та вимог постанови Уряду. З 26 квітня відновили повноцінну роботу закладів громадського харчування. Звичайно, з дотриманням рекомендацій МОЗ, роботою до 22.00, проведенням температурного скринінгу і забезпеченням антисептичних засобів в приміщеннях. Зважаючи, що цей тиждень передсвятковий, пропонуємо торгово-розважальним центрам продовжити заходи контролю і не допускати масового скупчення людей на території торгово-розважальних центрів”, – зазначив на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом заступник міського голови Тернополя Ігор Крисоватий.

Додамо, цього тижня у Тернополі послабили карантинні вимоги. Такі рішення пов’язане із відносною стабілізацією епідемічної ситуації у громаді.