Пункт допомоги українським захисникам облаштували в обласній філармонії. Тернопільські артисти готують для воїнів різноманітні смаколики. Долучаються до благодійності небайдужі жителі громади.

Тернополянка Олеся Гнатюк прийшла ліпити вареники для українських захисників. Дівчина переконана, що сьогодні усі мають об’єднатися задля перемоги.

«В нас зараз одна ціль і одна мета – це перемога. Ми мусимо вистояти, відвоювати країну. Тому кожен робить те, що може. А можемо ми багато. Зараз не займаюся своєю улюбленою справою, зате готую вареники та інші страви для наших захисників. Приємно усвідомлювати, що таким чином долучаюся до боротьби» – каже дівчина.

Такі пункти допомоги українській армії облаштували у багатьох установах краю, в навчальних закладах, громадських місцях. Жителі краю жертвують продукти та інші речі, щоб зібрати благодійну допомогу для українського війська. Також збирають допомогу для жителів регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій.