Змагання на першість оперативного командування «Захід» організували на Рівненському загальновійськовому полігоні. З 44 артилерійської бригади ім. Данила Апостола брали участь дві команди, у складі яких були також і жінки.

Військовослужбовці змагалися із воєнізованого кросу зі стрільбою та з метання гранати. Як зазначив командир бригади, полковник Роман Дудченко, у дисципліні “Воєнізований крос” конкурсанти повинні були подолати дистанцію довжиною 3200 м. Під час бігу вони стріляли по цілях та метали навчальні гранати.

«У складі команди обов’язково мала бути військовослужбовець-жінка. “Швидкісна стрільба” складалась із трьох етапів: 1 етап – швидкісна стрільба з пістолета Макарова, 2 етап – швидкісна стрільба з АК-74 та завершальний етап – стрільба на влучність із АК-74. Обидві команди нашої бригади показали справді гідний результат, посівши третє місце у “воєнізованому кросі” та друге місце у “швидкісній стрільбі”.

В індивідуальному заліку військовослужбовці артилерійської бригади майор Олег Полевик та старший сержант Валерія Гриненко вибороли перше місце у стрільбі та кросі.