Тернопільські артилеристи змагаються у конкурсі на кращий стрілецький взвод територіальної оборони. Поєдинки проходять на Рівненському загальновійськовому полігоні.

Загалом у змаганнях бере участь понад 250 конкурсантів з восьми бригад, – повідомляють у прес-службі оперативного командування «Захід». Конкурсантів оцінюють за рівнем вогневої, інженерної підготовки, тактичної медицини.

«Діє чотири критерії, за якими оцінюють конкурсантів. У першому випробуванні конкурсанти демонстрували навички володіння стрілецькою зброєю, стріляли із положень «з коліна» та «стоячи». Під час інженерних випробувань учасники виконували вихід групи з замінованої ділянки місцевості. Третім випробуванням була тактична медицина, де конкурсанти накладали шину з підручних матеріалів на зламану кінцівку та первинну пов’язку на грудну клітку. Перевірялася також і витривалість. За умовами конкурсу резервіст повинен винести пораненого побратима на відстань 150 метрів на спині по пересічній місцевості».

Останній етап змагання – тактична підготовка. Під час цього випробування конкурсанти демонструватимуть вміння, рухаючись по азимутах, а також виявлятимуть та блокуватимуть ворожі диверсійно-розвідувальні групи.