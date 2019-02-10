Тернопільські артилеристи здали кров для дівчинки, котра народилася на шостому місяці. ФОТО

09/02/2019 0
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Військовослужбовці артилерійської бригади відгукнулись на прохання батька маленької дівчинки, яка в лікарні потребувала допомоги.

Волонтери одночасно розмістили у соцмережах пост: “Потрібна кров для маленької недоношеної дівчинки. Вона народилась 4 січня, мама була на 6 місяці вагітності. Підійде кров будь-якої групи на плазму. Здавати її просять для дитячої обласної лікарні (відділ для недоношених)”.

І хоча батько попросив лише двох донорів, за лічені години зголосилося 14 військовиків, які кожен у своєму часі пішли здавати кров у Тернопільський обласний центр служби крові. Для українських захисників в черговий раз спрацював девіз «Хто як не ми», тому й відгукнулися, щоб виконати свою місію.

Артилеристи переконані, що їх вчинок стане невеликою допомогою, хто її потребує, а можливо й врятує не одне життя.

Джерело: 44 окрема артилерійська бригада

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