Сім років минуло від створення 44-ої окремої артилерійської бригади. З цієї нагоди у Тернополі відбулися урочистості, а також відкрили монумент, присвячений воїнам-артилеристам, які загинули на Східній Україні.

44-ту окрему артилерійську бригаду створили у 2014-му році, на початку російсько-української війни. Сьогодні бригада вперше у повному складні перебуває на місці постійної дислокації. Дотепер тривали постійні ротації у зоні бойових дій.

“Бригада формувалася у важкий для України час, у період мобілізації, призивалися люди: деякі свідомі, деякі несвідомі різних вікових груп. Зараз середній вік офіцерів 28-29 років. У 2014 році це було 43-46 років. За цей період бригада дуже змінилася. Зараз маємо практично новий колектив. 44-та бригада — це не тільки місто Тернопіль, це також Теребовля, Чортків, практично з нуля були підняті військові містечка. Зараз там створені нормальні умови для військовослужбовців з контрактом. Думаю, що будемо змінюватися і надалі”, – зазначив заступник командира військової частини Сергій Потяков.

На території бригади у Тернополі відкрили пам’ятник, присвячений воїнам-артилеристам, які загинули на Сході України. Його назва – «Вогонь запеклих не пече» – слова, вписані у шеврони воїнів бригади. У центрі скульптури — воїн з війська небесного архістратиг Михаїл, який постав на захист Божої правди.

З тильної сторони пам’ятника витесано силует скорботної матері, яка у тилу чекає свого сина з війни.