Як діяти на замінованій місцевості вчилися тернопільській артилеристи на Рівненському полігоні. Досвідчені військові інженери влаштували практичні заняття, упродовж яких розпізнавали вибухівку та розміновували її.

Під час інструктажу були доведені основні дії при виявленні підозрілих предметів, які можуть нести мінну загрозу, – розповів прес-офіцер Юрій Кульпа. Були представлені зразки найбільш поширених боєприпасів: протипіхотних, протитанкових мін, вибухонебезпечних предметів, які використовує противник.

«Досвідченні військовослужбовці розповіли, як поводитись з такими предметами, у разі їх виявлення, показали засоби пошуку, розмінування, зразки інженерних боєприпасів та макети саморобних вибухових пристроїв. Наші артилеристи отримали цінний досвід, який можна знадобитися навіть в мирному житті».

Як наголосив начальник інженерної служби військової частини А4152, капітан Олександр Ковальчук: “Головне правило при виявленні будь-якого небезпечного предмету, не наближатись до нього. Але, якщо ви опинились у небезпечному місці, потрібно проявити вміння, щоб оцінити обстановку, сповістити про заміновану територію, а також відійти на безпечну відстань, щоб пристій не здетонував”.

Додамо, наразі артилеристи протитанкових розрахунків 100-мм гармат «Рапіра» відточують професійні навички зі спеціальної підготовки. Завдяки тренуванням, військовослужбовці покращують злагодженість та прискорюють у часі виконання нормативів.

Софія Романська