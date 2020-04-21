Тернопільські артилеристи беруть участь у тактичних навчаннях з бойової стрільби на Рівненському загальновійськовому полігоні. Вони відточують навички бойової стрільби, доводячи їх до автоматизму.

Артилеристи вийшли у визначений район, розгорнули 152-мм артилерійські системи та виконали вогневі завдання по умовних цілях противника, – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Завдяки таким тренуванням бійці здобувають необхідні навички для реальних військових дій.

“Тактичні навчання проходять на Рівненському загальновійськовому полігоні. Підрозділи артилерійської бригади оперативного командування «Захід» займаються бойовою стрільбою. Отримавши бойове розпорядження, відточуючи навички, «боги війни» вкотре демонструють залізну витримку, майстерність та рішучість у діях, вклавшись у час, врахувавши усі необхідні поправки. Завдяки таким заходам, гармаші удосконалюють навички до автоматизму, аби кожен снаряд потрапляв точно у ціль”.

Додамо, тернопільські артилеристи продовжують тренуватися навіть в умовах карантину. Оскільки ситуація в Україні вимагає повної готовності військових сил.

Софія Романська