Поблизу Тернополя для артилеристів організували спеціальний курс підготовки за британською програмою.

Військовослужбовці 44 окремої артилерійської бригади навчаються у кваліфікованих дипломованих інструкторів.

Готують тернопільських артилеристів 20 інструкторів з батальйону оперативного командування «Захід», – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Інструктори пройшли спеціальний курс підготовки за британською програмою «Orbital» та отримали відповідні сертифікати. Нині вони навчають військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади.

«Підготовка проходить за кваліфікаційним стандартом №1. Це модульна система, яка включає в себе навчання у загальновійськових дисциплінах. Вона складається зі стрільби, пересування, підготовки зі зв’язку, тактичної медицини, виживання та роботи у двійках, тобто в парі. Протягом місяця військовослужбовці опановуватимуть особисті навички».

Додамо, метою цих навчань є підготовка воїнів до ведення бойових дій за різних умов та приведення підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО.

Софія Романська