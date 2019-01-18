Тернопільські артилеристи стали на лижі. ФОТО

18/01/2019 Розмір тексту:

Змагання з біатлону зібрали військових оперативного командування «Захід». Команда тернопільських артилеристів зайняла п’яте місце серед двадцяти. А в індивідуальному поєдинку старший солдат Вадим Стрелець виборов першість.

Як повідомив прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, змагання проходили на базі військової частини у Рівному. Команду тернопільських артилеристів очолював старший лейтенант Богдан Антонюк. У результаті наполегливих зусиль команді вдалося здобути п’яте місце, а от в індивідуальних змаганнях Вадим Стрелець виборов першість.

«Ще одним досягненням була перемога в індивідуальному заліку. Старший солдат Вадим Стрелець у нелегкій боротьбі з достойними суперниками, серед яких майстри спорту виборов перше місце, здолавши дистанцію у 3 кілометри зі спорядженням за 13 хвилин. Далі Вадим змагатиметься вже у збірній команді ОК «ЗАХІД» на першість у Сухопутних військах Збройних сил України. Вітаємо наших військовослужбовців і бажаємо не зупинятись на досягнутому», – наголосив Юрій Кульпа.

Нагадаємо, тернопільські артилеристи розпочали новий тренувальний рік, навчання проходитимуть на тренувальній базі у селі Біла поблизу Тернополя.

Софія Романська