В артилерійській військовій частині А3215 розпочався новий навчальний рік, – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. У Збройних Силах України 2020-ий пройде під гаслом «Рік професійного сержанта».

Тернопільські артилеристи у 2019-му році виконували бойові завдання у зоні ООС та службові обов’язки у пункті постійної дислокації та на полігонах. «Не зважаючи на те, що ми наполегливо працювали у минулому році, я переконаний, що новий навчальний рік стане для нас ще більш насиченим, як у заходах бойової підготовки, так і в загальновійськових дисциплінах під час повсякденної служби», – наголосив тимчасовий виконувач обов’язки командира військової частини А3215, підполковник Роман Дудченко.

У збройних силах України 2020 рік пройде під гаслом «Рік професійного сержанта», тому на сержантське ядро покладається левова частка підготовки особового складу, кожен сержант має самовдосконалюватися, твердо знати свої функціональні обов’язки, розвивати фізичну витривалість, а згодом передавати ці вміння для підлеглого особового складу, – наголосив старший сержант Володимир Фецович.

У клубі військової частини представники командування вищого штабу і Тернопільських артилеристів визначили комплекс заходів на 2020 рік згідно плану бойової підготовки та відновлення боєздатності військової частини.

Софія Романська