Тернопільські артилеристи розпочали новий навчальний рік

17/01/2019 Розмір тексту:

Новий тренувальний рік розпочали Тернопільські артилеристи. Вони продовжують вдосконалювати професійні навички та військову майстерність. Особливу увагу у цьому році звертатимуть у наданні першої медичної допомоги.

Як розповів прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, регулярні тренування проводять заради підтримки бойової готовності. Заняття відбуваються на тренувальному полігоні поблизу Тернополя у селі Біла.

«З початком нового навчального року у артилерійській бригаді оперативного командування «ЗАХІД» проводяться заходи, щодо бойової готовності підрозділів та удосконалення професійних навичок. Одним із важливих елементів – це проведення занять по заходах безпеки під час несення служби, тренувань, техніки безпеки та поводження з предметами, які за умов неправильного використання можуть нести загрозу для життя та здоров’я. Керівники на навчальних місцях інструктують військовослужбовців, як користуватися вибуховими речовинами та пристроями, стрілецькою зброєю, легкозаймистими та горючими сумішами, основними умовними знаками та сигналами, що подаються під час практичних занять, тощо. Основну увагу звертають на дотримання правил під час надання першої медичної допомоги та невідкладні дії потерпілому, коли потрібно проявити швидку реакцію та професіоналізм у діях. На кожному навчальному місці військовослужбовцям представлені взірці предметів та макети, де вони отримують змістовну та кваліфіковану інформацію, адже безаварійна експлуатація техніки та озброєння це головна умова збереження життя і здоров’я військовослужбовців», – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа.

Нагадаємо, регулярні заняття на полігоні у селі Біла проводить бригада територіальної оборони області. Долучитися до цих занять можуть всі охочі.

Софія Романська