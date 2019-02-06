Тернопільські артилеристи проводять спецтренування у снігових заметах. ФОТО

06/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільські артилеристи продовжують вдосконалювати навички та відточувати військову майстерність. Бійці проводять спеціальні тренування у снігових заметах, використовуючи необхідні маскувальні засоби.

Як розповів прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, артилеристів постійно залучають до виконання завдань в зоні ООС. Відтак вони не припиняють тренувань.

«Військовослужбовці за першим наказом в усій амуніції разом зі штатною технікою вибули в район зосередження і вчасно виконали нормативи щодо розгортання та приведення до бою гармат 2А36 «Гіацинт». Автомобілі КРаЗ, які нещодавно доповнили бригадне озброєння з легкістю долали снігові замети, незважаючи на «причіп» із вагою 10 тон. Активність та оперативність, точність та скритість – це не весь перелік спроможностей, які притаманні артилерійським розвідникам. Застосування сучасних електронно-оптичних засобів, спеціальних тепловізійних приладів, забезпечує їх технічними ресурсами, які здатні охоплювати достатню відстань для відстежування позицій противника».

Відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів є підвищення майстерності і злагодженості розрахунків, впровадження сучасних методів ведення бойових дій та ефективності роботи наземної артилерії.

Софія Романська