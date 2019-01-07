Тернопільські артилеристи провели Святвечір з кутею і колядою

07/01/2019 Розмір тексту:

Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади зібралися на Святу вечерю. Відтак святвечір вони провели з кутею та колядою. Завітали до артилеристів і представники влади, військові капелани, волонтери.

На святковому столі в артилеристів – традиційні українські страви. У центрі – кутя, калачі, солодощі. Не обійшлося і без колядування.

Військові капелани помолилися за українських захисників, а також за те, щоб в Україні настав мир.

«Разом молимося за те, щоб кожен захисник повертався додому живим та здоровим, щоб з вірою у Бога усе їм вдавалося. Нині, як ніколи, важливо підтримувати один одного, а найбільше наших захисників. Щиро вдячні нашим воїнам за службу, за те, що оберігають наш мир і спокій», – зазначив капелан тернопільських артилеристів Володимир Андрухів.

Не залишилися без Різдвяних привітань і бійці, які служать на Східній Україні. Їм передали святкові продуктові набори та листівки.

Софія Романська