Інтенсивні тренування військовослужбовців проходять на Рівненському полігоні. У вишколі беруть участь і тернопільські артилеристи. Вони удосконалюють теоретичні знання та практичні навички.

Артилеристи інтенсивно тренуються попри високі температурні показники, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Серед завдань — підвищити майстерність і злагодженість артилерійських батарей.

“На Рівненському полігоні продовжуються інтенсивні тренування артилеристів. Військовослужбовці за своїми напрямками, у своїх групах удосконалюють теоретичні і практичні навички. Такі заходи проводяться з метою відпрацювання дій артилеристів в обороні, підвищення виучок та злагодження дій особового складу. Одним з пріоритетних напрямків тренувань є підвищення майстерності і злагодженості артилерійських батарей, дивізіонів, впровадження сучасних методів ведення бойових дій. Постійні вишколи в умовах наближених до бойових допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди бути готовими до відбиття атаки ворога”.

Учасники тренувань випробовують сучасні методи ведення бойових дій, при необхідності застосовуватимуть їх для захисту України від окупантів.

Софія Романська