Окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола відправилася на тренування до Рівненського загальновійськового полігону. Там триває бойове злагодження військових підрозділів. Артилеристи відпрацьовують дії в обороні та наступі.

Вишкіл проходить в умовах, наближених до бойових. Паралельно тривають заняття з тактичної медицини. Як повідомив речник оперативного командування “Захід” Валерій Басалига, постійні вишколи на полігоні, в пункті дислокації допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди бути готовими до відбиття атаки ворога.

“Артилеристи відпрацьовують дії в обороні та наступі, вихід у визначений район, розгортання та відхід з позицій. Завершальним етапом тактичних навчань на цьому тижні стало злагодження розрахунків артилерійських батарей з бойовою стрільбою. Паралельно тривають комплексні заняття зі спеціальної підготовки, тактичної медицини, значну увагу приділяють дотриманні заходів безпеки під час проведення стрільб з гаубиць та гармат. А впевненості додає девіз викарбуваний на нарукавному шевроні артилеристів та братерство з часу створення бригади”.

Додамо, 44-та окрема артилерійська бригада — військове з’єднання у складі артилерійських військ Збройних сил України. Вона була сформована після початку російської агресії, восени 2014 року, вела бої на Бахмутці під Дебальцевим. Бригада носить ім’я гетьмана Данила Апостола — Гетьмана Війська Запорозького, голови Гетьманщини на Лівобережній Україні у XVIII столітті.