Командно-штабні навчання зібрали артилеристів на Рівненському полігоні.

Військовослужбовці вдень і вночі відпрацьовували бойові навички, а також вчилися контролювати повітряний простір і проводити розвідку на місцевості.

Серед ключових завдань такого тренування – перевірка знань командирів усіх рівнів, начальників штабів, підвищення їх практичних навичок, враховуючи досвід ведення бойових дій, – розповідає прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа. Тривало навчання на Рівненському загальновійськовому полігоні протягом кількох днів.

“Зокрема, там проходили двоступеневі командно-штабні тренування підрозділів окремої артилерійської бригади оперативного командування «ЗАХІД». Військовослужбовці відпрацьовували практичні дії оборони, перехід у контрнаступ та вогневе ураження противника. Отримавши наказ, особовий склад разом з технікою та озброєнням переміщалися в райони зосередження, займали нові позиції, організовували спостережні пункти, маскувальні заходи, здійснювали планування та відпрацювання дій у реальному часі. Навчання артилеристів відбувалися, як вдень так і вночі, діяли у складі груп згідно визначених напрямків. Окрім спланованих завдань, відпрацьовували так звані «ввідні» – інформацію про події, які раптово отримували від оперативного штабу. Визначали цілі по противнику, знешкоджували диверсійно-розвідувальні групи, контролювали повітряний простір, проводили розвідку та РХБ розвідку на місцевості”.

Додамо, військовослужбовці продовжують регулярно тренуватися і під час карантину. Втім, наразі усі першочергово дотримуються санітарно-епідеміологічних норм.

Софія Романська