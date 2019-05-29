Артилеристи відвідали відкритий урок у Тернопільському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Військовослужбовці розповідали дітям про службу, а також дивилися фільми про життя бійців у зоні бойових дій на Східній Україні.

Як розповів прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, зустрічі артилеристів зі школярами на Тернопільщині стали традиційними. Діти проявляють інтерес до військової служби, а також цікавляться життям бійців на передовій.

«Військовослужбовці артилерійської бригади продовжують заходи військово-патріотичного виховання серед учнівської молоді. На запрошення дирекції Тернопільського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – правового ліцею №2, армійці взяли участь відкритому уроці. Під час зустрічі школярів ознайомили з діяльністю артилерійської бригади, її озброєнням, досягненнями від часу формування та успіхами сьогодні. У паузах між діалогами, на великому екрані демонстрували кадри з життя Тернопільських артилеристів. По завершенні відкритого уроку, військовослужбовці від імені командування та особового складу частини подякували за запрошення, привітали учнів та вчителів із закінченням навчального року, побажали мирного неба, успіхів у навчанні та дисципліні».

Софія Романська