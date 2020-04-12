Освячення вербової лози організували сьогодні на військовому полігоні поблизу Тернополя, – повідомив речник артилерійської бригади, прес-офіцер Юрій Кульпа.

Обряд освячення провів капелан тернопільських артилеристів, протоієрей Володимир Андрухів.

Освячення вербової лози відбулося на полігоні, де зазвичай проходять вишкіл військові. Відтак артилеристи разом із усім християнським світом, за східним обрядом, відзначили свято Входу Господнього в Єрусалим. “Віття означає знак перемоги Христа над смертю і нагадує нам про майбутнє воскресіння із мертвих. Свято Входу Господнього у Єрусалим дає нам почуття радості через здійснення пророцтв, через прихід обіцяного Месії – ми радіємо нашому спасінню, яке Господь прийшов звершити. Тож бажаю усім захисниками Божої благодаті, миру та щасливого повернення додому”, – наголосив капелан Володимир Андрухів.

Додамо, у період карантину тернопільські артилеристи продовжують вдосконалювати майстерність у стрільбі та інших військових завданнях. Тренування проходять на військових полігонах на Тернопільщині, а також в інших регіонах України.

Софія Романська