Футбольний турнір організували тернопільські артилеристи на Зелені свята.

Привітати гравців прийшов командир військової частини, полковник Сергій Баранов. Зокрема, він зауважив, що футболі змагання стали традиційним проведенням вільного часу для бійців 44-ої артилерійської бригади.

“Сподіваюся, що футбольні поєдинки між командами підрозділів ставатимуть ще видовищнішими, а гравці вдосконалюватимуть навички у футбольному професіоналізмі. Футбол став для багатьох із нас улюбленим заняттям, дає можливість гарно потренуватися, відпочити і відволіктися. Попереду — літо, а це означає, що буде можливість ще провести чимало хороших турнірів”.

Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, футбольний турнір влаштували на військовому полігоні. Артилеристи поділилися на команди і змагалися на першість.

Софія Романська