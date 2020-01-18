Міжнародний турнір з футзалу «Кубок Сонця – 5» присвятили пам’яті чемпіона Андрій Пушкаря. У змаганнях взяли участь тернопільські артилеристи.

Військовослужбовці гідно показали себе у грі, однак у напруженій боротьбі поступились команді Тернопільської міської ради, – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Проходили змагання на спортивних майданчиках тернопільських шкіл.

«Військовослужбовці артилерійської бригади взяли участь у міжнародному турнірі з футзалу – «Кубок Сонця-5», який відбувався на двох спортивних майданчиках загальноосвітніх шкіл № 26 та № 27 міста Тернополя. Ювілейні футбольні змагання провели в пам’ять відомого тернопільського спортсмена Андрія Пушкаря. Команди були досить підготовленими та сильними, всі учасники викладалися на повну. Перемога дісталася команді міської ради».

Такі змагання у Тернополі стали традиційними. Турнір проводять під егідою Асоціації Футболу Тернопільщини.

Софія Романська