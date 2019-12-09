Відомому режисеру Федору Стригуну та його дружині народній артистці Таїсії Литвиненко не продовжують контракти у Львівському театрі імені М. Заньковецької.

Підтримку їм оголосили актори по всій Україні, зокрема і Тернопільський драмтеатр імені Тараса Шевченка.

Звільнення може загрожувати тим працівникам, які мають неприязні стосунки з директором театру. Оскільки новий закон дозволяє керівникам самостійно приймати кадрові рішення. Відтак театрали вимагають внесення змін до законодавства та захисту від необґрунтованих звільнень.

«У нашому театрі Федір Стригун поставив десять вистав, серед них – п’ять залишаються у нашому репертуарі. На жаль, діючий закон в Україні керівнику дозволяє все, і це стало великою проблемою. Оскільки щодо акторів можуть прийматися одноосібні рішення. Ми заявили про свою підтримку Федору Стригуну і Таїсії Литвиненко, хочемо, щоб вони продовжували свою роботу, у протилежному – театр зазнає великої втрати. Також ми запросили Федора Стригуна до нас, хочемо зробити виставу «Ой не ходи Грицю та й на вечорниці». Він в Україні найкраще робить класичні вистави. Це геніальна людина і розкидатися такими особистостями не можна», – пояснив директор Тернопільського обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Борис Репка.

Внесення змін до закону про театральну реформу пропонує народний депутат Михайло Цимбалюк. Він також відстоює збільшення фінансування театральної галузі. Деякі поправки до закону були внесені народними обранцями. Втім, питання з необґрунтованими звільненнями залишається невирішеним.

Софія Романська