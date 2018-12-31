Тернопільські актори подарували малечі новорічне свято. ФОТО

31/12/2018 Розмір тексту:

Новорічну виставу влаштували у Тернопільському театрі актора і ляльки для дітей з багатодітних родин, учасників АТО і військових. Також малеча отримала подарунки від Діда Мороза.

Напередодні Нового року у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки зібралося чимало малечі. На новорічну виставу запросили дітей учасників АТО, військових, з багатодітних сімей, а також талановитих малюків.

«Кілька десятків хлопчиків і дівчаток зібралися на справжнє Новорічне свято. Вони мали можливість відчути казкову атмосферу новорічних свят. Адже саме для них було організовано виставу та розважальне свято. Актори Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки підготували для учасників свята конкурси та цікаву новорічну виставу. І на завершення цього свята від Діда Мороза та гостей діти отримали святкові подарунки», – відзначив начальник управління сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

Також під час святкування Нового року голова облдержадміністрації Степан Барна привітав переможців Чемпіонату світу з бальних танців серед дітей віком до 8 років, що нещодавно відбулися у Парижі.

Софія Романська