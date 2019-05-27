Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов складають цими днями абітурієнти на Тернопільщині. Сьогодні відбувся іспит з німецької, французької, іспанської мов. Завтра – основна сесія з англійської мови.

Охочих складати німецьку, французьку та іспанську мову на Тернопільщині було небагато. Відтак тестування відбулося в одному пункті, – зазначив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. За його словами, цього разу обійшлося без порушень. Загалом по Україні дотримання процедури тестування контролювали 22 громадські спостерігачі.

«Одне із завдань у тестуванні з іноземних мов – розуміння мови на слух. По Україні участь у тестуванні з іспанської мови взяли 144 особи, що становить 94,7% від загальної кількості зареєстрованих, із французької — 553 особи, з німецької — 1952 особи. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, французької мов через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно протягом 5 робочих днів потрібно подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву», – повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Додамо, завтра абітурієнти складатимуть ЗНО з найбільш популярної іноземної мови – англійської. Загалом по Україні на цей предмет зареєструвалося понад 96 тисяч абітурієнтів. Іспит триватиме 150 хвилин.

Софія Романська