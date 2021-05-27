Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови склали тернопільські абітурієнти. Для участі в тестуванні зареєструвалося понад три тисячі осіб, не прийшли на іспит 287 абітурієнтів.

Англійська — найбільш популярна іноземна мова, – каже відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк. Її обирають найчастіше, порівняно з іншими іноземними мовами.

“Найбільше у нас абітурієнтів зареєструвалося з англійської мови. Для участі у ЗНО її обирають найчастіше, і це звичне явище. Оскільки найбільше школярів вивчають саме англійську мову. Більшість абітурієнтів, які зареєструвалися, взяли участь у тестуванні. Маємо досить хороший показник. Порушень безпосередньо на ЗНО зареєстровано не було, підвищеної температури в учасників — також”.

Загалом в Україні на ЗНО з англійської мови зареєструвалося понад 146 тисяч осіб. Тест зовнішнього незалежного оцінювання цього року складався з 59 завдань п’ятьох форм, на виконання яких учасникам відведено 150 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку зможе отримати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 72 балам.

Додамо, зовнішнє незалежне оцінювання з німецької, іспанської та французької мов склали тернопільські абітурієнти 24 травня. Тестування також обійшлося без порушень, однак на іспит не прийшла третина зареєстрованих абітурієнтів.