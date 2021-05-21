Сьогодні на Тернопільщині стартувала основна сесія ЗНО. Абітурієнти склали іспит з хімії. В області працювало два пункти тестування. Значних порушень спостерігачі не зафіксували.

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з хімії зареєструвався 361 абітурієнт, – зазначив відповідальний за організацію ЗНО у Тернопільській області Юрій Шайнюк. Не прийшли на тестування 72 осіб.

“Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників розпочався о 9:50 і тривав до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникам ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Сама процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО дозволявся за наявності таких документів: оригіналу сертифіката ЗНО; паспорта або іншого документа, запрошення-перепустки для участі у ЗНО. У цьому році діти звільнені від обов’язкової державної підсумкової атестації. Там де запис — державна підсумкова атестація, буде зазначено про звільнення. Минулого року через це кількість учасників у нас скоротилася на 25 %. Думаю, що цього року може бути така сама ситуація”.

Загалом для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 на Тернопільщині цьогоріч зареєструвалося 10 769 абітурієнтів. Скільки із них складе тестування, буде відомо згодом.