Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов відбулося сьогодні на Тернопільщині. Абітурієнти складали тестування з німецької, французької та іспанської мов. Для участі зареєструвалося 118 одинадцятикласників, не прийшли на іспит 20 осіб.

Абітурієнтка Ганна Олійник брала участь у ЗНО з французької мови. Дівчина каже, що готувалася до тестування з репетиторами.

«Самостійно підготуватися до ЗНО з французької мови складно, бо потрібно навчитися цю мову чути і розуміти на слух. Цілий рік з репетиторами ми розбирали завдання, вчили граматику. Загалом я цю мову непогано освоїла. Звісно, сподіваюся на хороший результат, бо планую вступати на переклад, там небагато державних місць, потрібні хороші бали, щоб вступити».

Як повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, для участі у ЗНО з французької мови зареєструвалося семеро абітурієнтів, з іспанської – лише четверо, з німецької мови – 97. Тестування розпочалося об 11.00, і тривало протягом 150 хвилин. Спостерігачі зареєстрували одне порушення.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, загалом в Україні складали тестування з іноземних мов понад три тисячі абітурієнтів. Зафіксовані поодинокі порушення через списування та спроби скористатися мобільним телефоном.

Софія Романська