Тернопільські абітурієнти склали ЗНО з географії. В іспиті взяло участь близько чотирьох тисяч абітурієнтів. Жодних порушень під час тестування не зафіксували.

На ЗНО з географії працювало 25 пунктів тестування. На кожному з них учасників перевіряли металодетектором, вимірювали температуру, а також стежили за виконанням інших правил. Як повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк, тест зовнішнього незалежного оцінювання з географії складався з 54 завдань чотирьох форм, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин.

«Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 90 балам. Результат виконання завдань тесту буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти. Окрім того, за бажанням випускника, результат виконання завдань тесту може бути зарахований як державна підсумкова атестація. Для уникнення скупчень учасників біля входу до пунктів тестування у запрошенні-перепустці кожного учасника було зазначено рекомендований проміжок часу, протягом якого йому варто прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску».

На тестування з географії в області зареєстрували 6 тис учасників. Майже 2 тис. осіб не прийшли на тестування. Це пов’язано із необов’язковістю державної підсумкової атестації.