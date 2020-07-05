Понад дві з половиною тисячі абітурієнтів на Тернопільщині склали ЗНО для вступу у магістратуру. Вступники випробовували знання з іноземної мови та фаху.

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібне не лише одинадцятикласникам, а й випускникам бакалаврату для вступу у магістратуру. Обов’язковим для усіх спеціальностей є іспит з іноземної мови, також абітурієнти складають випробування з фаху, – розповідає відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Ці два іспити відбулися на Тернопільщині минулого тижня.

“Першого липня абітурієнти складали єдиний вступний іспит з іноземної мови, 3 липня — єдиний фаховий вступний іспит з правознавства і наближених предметів. Отже, окрім ЗНО для одинадцятикласників, ми паралельно готувалися і до ЗНО для магістратури. Зареєструвалося понад 2,5 тисячі учасників. Це досить велика кількість. Для іспиту з іноземної мови в нас створено одинадцять пунктів тестування: шість у першу зміни, п’ять у другу зміну. Для єдиного фахового вступного випробування діяв один пункт тестування, близько 280 учасників. Це була робота з більш дорослими випускниками, відтак проблем з проходженням іспиту не виявлено”.

Зовнішнє незалежне оцінювання для вступу у магістратуру проходило за такими ж правилами, які і для одинадцятикласників. Усім абітурієнтам вимірювали температуру, дезінфікували руки, а також стежили за дотриманням соціальної дистанції.

Минулого року тест єдиного вступного іспиту з іноземної мови в Україні складали 55 186 вступників, 32% з них не змогли набрати необхідну кількість балів. Якими будуть результати цього року, наразі невідомо.

Софія Романська