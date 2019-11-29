У 2020-му році абітурієнтів чекає дещо змінене ЗНО. Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики сертифікаційних робіт, які передбачають ряд змін у змісті і структурі завдань.

Як повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, визначено форми тестових завдань з усіх предметів, час на їх виконання, схеми нарахування балів, поділ завдань тестів, що зараховуватимуться як державна підсумкова атестація та вступний іспит до вишів.

«У порівнянні з 2019 роком, структура тестів зовнішнього незалежного оцінювання, форми тестових завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань з деяких предметів зазнали змін. Зокрема, кількість завдань тесту з математики збільшено з 33 до 35. Тест з біології у 2020 році міститиме 50 завдань замість 48, при цьому час на виконання тесту буде збільшений з 120 до 150 хвилин. Кількість завдань тесту з географії буде зменшена з 56 до 54. Тести з інших предметів особливих змін зазнали».

Нагадаємо, наступного року ЗНО розпочнеться 21 травня і триватиме до 15 червня. Передуватиме основній сесії пробне тестування, яке відбудеться у січні.

Софія Романська