Пробне зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть тернопільські абітурієнти 15 — 17 червня. Тестування мало відбутися ще наприкінці березня, через карантин його перенесли на середину червня.

“Саме у перший день карантину ми привезли з Івано-Франківська матеріали, вже були готові до пробного ЗНО, але, на жаль, оголосили карантин, і ми були змушені все відтермінувати. Пробне тестування відбудеться у такому самому форматі, як ми його планували. Тестування проходить за кошти фізичних і юридичних осіб. Люди проплатили гроші, і ми змушенні провести його у традиційному форматі. На персональну сторінку кожного учасника відправлені інформаційні матеріали, запрошення, яке ми змінювали третій раз, через продовження карантину. Сподіваюся, епідемічна ситуація нам дозволить провести пробне тестування”, – каже відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводять, щоб ознайомити всіх охочих із процедурою зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Відтак пробний іспит — це підготовка до основної сесії ЗНО.

Отже, 15 червня тернопільські абітурієнти складатимуть пробне ЗНО з української мови і літератури; 17 червня — з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов. Учасникам необхідно дотримуватися маскового режиму та інших санітарно-епідеміологічних вимог.

Софія Романська