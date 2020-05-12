Пробне ЗНО цього року відбудеться у традиційному очному форматі.

Про це повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Проводити таке тестування у дистанційній формі не планують. Втім, реалізувати пробні іспити вдасться після стабілізації епідемічної ситуації, а відтак уведення в дію чергових послаблень карантину.

“Пробне тестування відбудеться у такому самому форматі, як ми його планували. Питання залишаються тільки щодо дат проведення, вони будуть оголошені після того, як Кабмін прийме рішення про припинення карантину та надзвичайної ситуації. Пробне тестування відбудеться за кошти фізичних і юридичних осіб. Люди проплатили гроші, і ми змушенні провести його у традиційному форматі. Після того, які будуть визначені дати, на персональну сторінку кожного учасника будуть поміщені інформаційні матеріали, буде запрошення, яке вже буде змінено третій раз, оскільки ми вже два рази міняли дати проведення ЗНО. Тестування, які зараз доступні в Інтернеті, можуть бути елементом підготовки до ЗНО, але це не є пробне тестування, організоване Українським центром оцінювання якості освіти. Тобто це так звані тренувальні тести, програма їхня може не відповідати завданням ЗНО. Також в Інтернеті з’являються оголошення, що можна придбати завдання ЗНО з відповідями, раджу не піддаватися на такі запити, оскільки це все фейкові матеріали. На сайті Українського центру зараз є дуже багато офіційних матеріалів, які можна використовувати для підготовки до ЗНО”, – розповів Юрій Шайнюк.

Додамо, освітні громадські організації в Україні цьогоріч підготували тестування зі шкільних предметів, які можуть пройти всі охочі. Втім, до традиційних пробних іспитів, які організовує Український центр оцінювання якості освіти, це немає жодного відношення.

Софія Романська