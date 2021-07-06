Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання триває на Тернопільщині. У тестуванні беруть участь абітурієнти, які з поважних причин не долучилися до основної сесії.

Також додаткову сесію можуть складати учасники операції об’єднаних сил, особи, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Додаткова сесія ЗНО розпочалася тестуванням з хімії. Абітурієнти складали іспит в Івано-Франківську. Таке рішення прийняли через те, що зареєструвалася недостатня кількість учасників для організації пункту тестування. Їх повинно бути щонайменше 10.

“Додаткова сесія ЗНО розпочалася 29 червня і триватиме до 14 липня. Тестування з деяких предметів абітурієнти складають в Івано-Франківську. Це пов’язано із невеликою кількістю абітурієнтів, які зареєструвалися. У Тернополі відбулося тестування додаткової сесії з предмету англійська мова. Ще із кількох предметів відбудеться тестування у Тернополі”, – каже відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк.

Результати додаткової сесії ЗНО обіцяють оприлюднити до серпня. Абітурієнти ще встигнуть подати документи до вишів.