Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триває на Тернопільщині.

Більшість іспитів в абітурієнтів уже позаду. Перед кожним із них доводилося проходити перевірку на металодетекторі. У разі виявлення мобільного телефона чи інших електронних пристроїв абітурієнта відправляли додому. Таких випадків на Тернопільщині було декілька, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

«Рішення про використання металодетекторів приймається на загальнодержавному рівні в Українському центрі оцінювання якості освіти. Також учасники ЗНО обов’язково повинні мати із собою документи: ID-карта, сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, запрошення. Без запрошення ще можна обійтися, тоді абітурієнта ідентифікують за списком. Ці два інші документи обов’язково потрібно мати із собою», – зазначив Юрій Шайнюк.

Додамо, сьогодні тернопільські абітурієнти склали ЗНО з фізики. Охочих випробувати знання з цього предмету виявилося небагато – близько півтисячі. Відтак тестування проходило лише на двох пунктах у Тернополі.

Софія Романська