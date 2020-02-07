На Тернопільщині розпочалася реєстрація на ЗНО-2020. Абітурієнти можуть реєструватися до 24 березня. Випробування знань проходитиме від 21 травня до 15 червня.

Для участі в основній сесії ЗНО-2020 абітурієнти реєструються онлайн, – розповідає заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Для цього необхідно зайти на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти й обрати категорію «Зареєструватися».

«Зовнішнє незалежне оцінювання мають скласти ті, хто планує цьогоріч вступати до вишів на бакалавра, а також учні 11 класу, які складають державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Цього року можна складати ЗНО максимально з чотирьох предметів. Три предмети зараховуються як державна підсумкова атестація. Зокрема, обов’язковим є тестування з української мови та літератури. Можна обирати між математикою та історією України. Третій предмет залишаються повністю за вибором абітурієнта. Проходитиме основна сесія ЗНО-2020 від 21 травня до 15 червня».

Цього року при вступі до університетів можна буде використати сертифікати ЗНО з попередніх років: 2017, 2018, 2019. Додамо, у 2020-му році обов’язковим планують зробити ЗНО з математики.

Софія Романська