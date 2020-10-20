Законної сили набув вирок суду стосовно Рибіна Юрія Володимировича – мешканця Луганщини.

Чоловік заочно засуджений до 15 років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Слідчими Тернопільського управління СБУ встановлено, що луганчанин у 2014 році добровільно вступив до «1 мотострілкового батальйону 6 Окремого мотострілецького козачого полку ім. Платова» так званої «ЛНР». Він на посаді командира взводу матеріального забезпечення брав участь у злочинній діяльності терористичної організації на тимчасово окупованій території Луганської області.

Наразі Юрій Рибін ухиляється від відбуття покарання, ймовірно переховуючись від правоохоронців на територіях ОРДЛО. Громадяни, які володіють відомостями стосовно засудженого, і сприятимуть притягненню його до відповідальності, можуть повідомити їх за безкоштовним телефонним номером 0 (800) 50-14-82 або на електронну скриньку callcenter@ssu.gov.ua.